Un home de 43 anys que desbrossava uns arbres a Blanes va caure aquest dimarts al matí d’una altura de quatre metres en una riera de la localitat selvatana. L’home, un cop rescatat de la zona, va ser traslladat a l’hospital de Calella amb ferides de poca consideració amb una ambulància del SEM.

El succés es va produir pels volts de les onze del matí, els serveis d’emergències es van desplaçar fins a una riera situada al carrer de l’Almadrava de Blanes per l’accident que acabava de patir un home. Fins al lloc hi van anar Bombers, Policia Local, SEM i Protecció Civil de Blanes. Els Bombers van rescatar l’home ferit, el van immobilitzar i el van treure de la zona. El treballador presentava ferides a la cara i al maluc i no es podia moure. Els efectius del SEM el van tractar i un cop estabilitzat el van portar fins a l’hospital de Calella amb ferides de poca consideració.