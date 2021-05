La millora epidemiològica cada dia és més evident i les dades demostren aquesta dinàmica positiva des de fa setmanes. Una de les xifres més destacables i que, de moment, evidencia més aquest canvi és l’índex de rebrot. Segons la darrera actualització de Salut, l’indicador se situa en un valor de 138 punts i es tracta de la xifra més baixa des de finals d’agost, quan començaven a créixer els casos per l’augment de la interacció social i mobilitat de les vacances d’estiu.

Al llarg d’aquests nou mesos, l’índex de rebrot ha experimentat alts i baixos i va arribar a registrar la xifra més elevada de la pandèmia el 23 d’octubre (1.190) en plena segona onada. El pic de la tercera onada es va assolir el 5 de gener amb 682 punts, dada molt allunyada del de la segona. Val a dir que, enguany, es va registrar una forta davallada durant el mes de març però després de Setmana Santa es va produir un creixement de nou, degut a la quarta onada, que finalment va acabar generant menys impacte de l’esperat.

Seguidament, una altra dada significativa és la davallada de nous casos. Tot i que en els darrers dies està creixent de nou la positivitat de les proves i la transmissió del contagi (Rt), cal tenir present que durant la setmana del 16 al 22 de maig s’han diagnosticat 619 casos, pràcticament la meitat que fa quinze dies, quan n’hi va haver 1.393. La davallada de casos ha sigut bastant global a tota la regió sanitària, tot i que hi ha algunes àrees bàsiques de salut que destaquen per sobre de les altres. Aquests són els casos d’Olot, Roses, Girona 3-Montilivi i Salt, on s’ha registrat una davallada d’entre vint i trenta positius en una setmana.

Finalment, el nombre d’hospitalitzats segueix a la baixa. Ahir n’hi havia 91, cinc menys que el dia anterior, dels quals 31 estan a l’UCI, tres menys.

Menys de 300 crítics

Respecte a les dades de Catalunya, el més destacat és que el nombre d’hospitalitzats greus a l’UCI va baixar del llindar de 300. També hi havia 52 casos menys fins a un total de 812. La mala notícia, novament, va ser que la positivitat dels tests d’antígens va tornar a pujar per segon dia consecutiu. Per últim, Salut va notificar 743 positius i catorze morts.

El Pavelló Firal de la Bisbal d’Empordà va acollir ahir una jornada de vacunació contra la covid-19 sense cita prèvia a persones nascudes entre 1962 i 1971. Amb aquesta jornada s’espera poder avançar en la campanya de vacunació i administrar totes les dosis disponibles d’una manera eficient, tant per a l’usuari que no s’ha de desplaçar i pot vacunar-se en un punt proper com per a la gestió del personal sanitari.

Espanya suma 54 defuncions i poc més de 5.000 casos

Espanya va registrar ahir 5.007 nous positius de covid-19 des de dimarts, fet que deixa la xifra global en 3.657.886 des de l’inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, des de l’últim informe n’hi ha hagut 54, i ahir la xifra era de 79.855. Andalusia encapçala els contagis en els últims set dies amb 6.302 casos, seguida de Madrid amb 5.897. A Catalunya n’hi ha hagut 3.656 i al País Basc 2.209. Des de l’inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s’han acumulat, amb 712.519 casos. Seguidament hi ha Catalunya i Andalusia, Madrid lidera les morts.