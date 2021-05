La Diputació de Girona ha finançat desperfectes per causes meteorològiques a deu municipis de la província per valor de 432.256,6 euros. Es tracta d’una línia d’ajuts nova de l’any passat i que dona suport als consistoris que no poden assumir aquestes despeses extraordinàries. Fins ara, se n’han beneficiat Arbúcies, Besalú, Llanars, les Llosses, Riells i Viabrea, Torroella de Montgrí, Ullà, Vallfogona de Ripollès, Vidrà i Viladamat.

Durant aquest 2021 s’han entregat dues subvencions. Una de ha estat per a l’Ajuntament de Llanars, per valor de 38.283,56 euros, per realitzar actuacions urgents a l’edifici de la sala de ball, motivades per un temporal. Una altra, de 12.016,09 euros, l’ha rebut l’Ajuntament de les Llosses per a l’arranjament d’una esllavissada al camí del Cobert de Puigcercós.

«La nostra responsabilitat, com a govern de la Diputació de Girona, és ser al costat dels 221 municipis de la demarcació de Girona i ajudar-los en tot el que sigui necessari per garantir un bon funcionament dels serveis públics municipals, i més quan les despeses que s’originen no estan incloses en el pressupost municipal», ha assenyalat el diputat Josep Maria Bagot.