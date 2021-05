Plastic0Pyr és un projecte sobre com prevenir de manera sostenible l'acumulació de plàstics en els ecosistemes dels rius muntanya. En aquest cas, de zones amb interès turístic, dels Pirineus catalans, francesos i andorrans. La Universitat de Girona forma part al costat del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) o la Université Clermont Auvergne francesa i ara, després de diferents fases com "l'experiment de descomposició que està en marxa en un afluent del Ter prop de S'atacasses, arriba la part de "conscienciació de la societat".

Conjuntament amb l'empresa experta en sostenibilitat Anthesis Lavola i la col·laboració de Cicloplast, el projecte Plastic0Pyr "involucrarà la ciutadania en la recollida i anàlisi de residus plàstics als rius de muntanya amb una activitat que estarà oberta a escoles", centres d'educació no formal i públic general de Catalunya, França i Andorra.

PLASTICØPYR Switch és un estudi de camp on, recollint dades mitjançant l'aplicació internacional Marine Debris Tracker, els ciutadans podran comprovar en primera persona "el problema que suposa la contaminació per residus plàstics a l'entorn natural, formant part del procés científic que l'analitza i observant de primera mà l'impacte humà sobre el medi ambient".

Per portar a terme aquesta activitat, la UdG el Centre d'Estudis Avançats de Blanes i la resta d'institucions presents al projecte Plastic0Pyr " han desenvolupat unes guies didàctiques, que adapten els protocols científics a un llenguatge planer però rigorós" per poder fer "una recollida de dades de dur a terme a qualsevol riu situat per sobre dels 300 metres d'altitud sobre el nivell del mar".