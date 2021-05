Un any i mig ha durat Maria Àngels Olmedo com a presidenta del PP a la província de Girona. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha decidit sacsejar les quatre directives provincials de Catalunya i canviar-ne els presidents, afirma, per afrontar la campanya de les municipals de 2023. En el cas de les comarques gironines, al capdavant hi ha posat un veterà que coneix perfectament el partit: Jaume Veray, que malgrat haver ocupat diversos càrrecs orgànics, fins ara no havia ocupat mai la presidència. El secretari general serà Daniel Ruiz. Mentrestant, Alejandro ha situat la ja expresidenta, Olmedo, com a vocal de lliure designació dins del Comitè Executiu.

«L’objectiu d’aquests nomenaments és donar impuls, força i organització al partit dins la província, per assolir i millorar la implantació que el PP Girona ja havia tingut en el passat», diu el comunicat oficial dels populars. I és que, en les municipals de 2019, el PP va registrar uns mínims històrics, ja que només va obtenir quatre regidors en tota la província: Calonge, Roses, Puigcerdà i Urús. Tampoc li va anar bé a les eleccions del 14-F, on la candidata era Maria Àngels Olmedo i no va aconseguir representació.

A més, la gestió d’Olmedo va obrir una crisi al partit a finals de l’any passat, quan deu membres de la seva executiva -inclòs el mateix Veray, que llavors era vicesecretari d’organització- van abandonar-la per discrepàncies amb la seva forma de dirigir el partit. Tot i això, tots ells es van quedar com a militants i Olmedo també va seguir com a presidenta.

Ara, Veray assenyala que formaran «un equip nou, on conjugarem experiència i joventut, amb un sol objectiu: reorganitzar el partit a la província de Girona i millorar la seva implantació per a les municipals de 2023». En un escrit a través de les xarxes socials, Veray agraeix la tasca dels dirigents del PP gironí fins ara, «pel temps dedicat», i assegura que intentarà «estar a l’altura i treballar amb un equip unit i amb ganes de recuperar el terreny perdut».

Jaume Veray Cama ve d’una família estretament lligada al PP gironí. El seu pare, Jaume Veray Batlle, va ser diputat del PP al Parlament per Girona, i la seva germana, Concepció Veray, va ser regidora a l’Ajuntament i diputada al Congrés. Veray va ser president de les Noves Generacions a Girona, candidat al Congrés i regidor a l’Ajuntament de Girona. També ha exercit diversos càrrecs tècnics dins del partit i va ser cap de gabinet del subdelegat del Govern amb Juan Manuel Sánchez-Bustamante.