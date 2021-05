Els diputats gironins del PSC han reclamat a la Generalitat «solucions» per als abocadors de Vacamorta i Solius, i l’urgeixen perquè compleixi amb la sentència judicial «com més aviat millor». Per això, han registrat una bateria de preguntes al Govern per saber, entre altres qüestions, quin és el cost que tindrà el buidatge de l’abocador i quin serà el termini d’execució per dur-lo a terme.

Pel que fa a l’estudi presentat per la Generalitat, i que ja ha aixecat controvèrsia entre els ajuntaments implicats, consideren que els dos emplaçaments a tocar de l’actual ubicació no són vàlids, ja que el terreny no és l’adient. El diputat Òscar Aparicio ha recordat que l’informe encara no ha estat presentat en seu parlamentària, i per tant resta «a l’espera del posicionament definitiu del govern, un cop feta la reunió amb els alcaldes que s’han oposat públicament als emplaçaments que proposa l’estudi».