L’ofensiva legal contra AstraZeneca es concreta. La Unió Europea va sol·licitar ahir al Tribunal de Primera Instància de Brussel·les, que ha de dirimir la denúncia de la UE contra la farmacèutica anglosueca presentada per la via d’urgència, que imposi una multa de 10 euros per dosis i per cada dia de retard en què l’empresa no lliuri les vacunes contra el covid-19 requerides el que podria acabar en una sanció milionària.

Encara que l’acord de compra anticipada signat amb la UE a l’agost de l’any passat incloïa el lliurament de 300 milions de dosis durant la primera meitat de 2021, l’empresa va indicar a l’abril que només estaria en disposició de lliurar 100 milions de dosis per a finals del mes de juny, un terç del compromès. Entre gener i març, AstraZeneca hauria d’haver lliurat un total de 120 milions de dosis encara que finalment només va distribuir 30 milions.

La Unió Europea espera que la justícia belga obligui la companyia a lliurar els 90 milions de dosis que falten d’aquest primer trimestre –en el segon hauria de lliurar 180 milions però només preveu distribuir 70 milions- o li imposi una multa diària que Brussel·les reclama com a palanca perquè l’empresa compleixi amb el contracte. A més de la multa de 10 euros per dosis i dia, que Brussel·les demana s’apliqui a partir de l’1 de juliol per a les dosis no lliurades del paquet de 120 milions del primer trimestre, la UE vol que l’empresa pagui 10 milions d’euros per dia i per incompliment en cas de no respectar les seves obligacions contractuals.

«AstraZeneca ni tan sols ha intentat respectar el contracte» va afirmar l’advocat de la UE, Rafaël Jafferali, durant la primera audiència celebrada ahir en la qual també ha explicat que l’empresa tampoc va comunicar a temps la magnitud dels problemes de subministrament. Segons el lletrat, el laboratori no sols ha distribuït menys de les dosis previstes -50 milions fins ara- sinó que parteix dels enviaments procedeixen de plantes que no figuren en l’acord de compra anticipada: 39 milions al Regne Unit, 10 milions als Estats Units i 1 milió en Països baixos. Aquests retards i incompliments es deurien, segons l’advocat de la UE, al fet que l’empresa hauria privilegiat els lliuraments al Regne Unit i al Japó en detriment de la UE malgrat que en l’acord de compra anticipada l’empresa va assegurar no haver arribat a altres compromisos que impedissin complir amb l’acord.