El Consorci de l'Estany ha alliberat aquest divendres cinc exemplars de tortuga d'estany al Paratge de les Cigonyes de Banyoles i n'alliberarà tres més aquest dissabte en una activitat oberta amb l'associació LIMNOS. L'acció forma part de la iniciativa del consorci per a la recuperació de les poblacions d'aquesta espècie aquàtica autòctona a l'Espai Natural de l'Estany, en col·laboració amb el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera. Precisament, els vuit exemplars provenen d'aquest centre, on es reprodueix animals d'aquesta espècie en semicaptivitat des del 1996. Aquests, en concret, van néixer el setembre de 2018 i tenen més de dos anys de vida. Des del 2010, ja s'han introduït 166 exemplars de l'espècie a l'estany i al seu entorn.

Entre el 2010 i el 2014 van introduir-se els primers 130 exemplars entre les llacunes de Can Morgat, la llacuna dels Amaradors i la llacuna de Casa Nostra, i entre el 2015 i el 2020, 28 més. L’espai compta amb unes condicions excepcionals per a les tortugues d'estany, que han mostrat una molt bona adaptació al medi i es deixen veure per la zona i desplaçant-se entre punts al voltant de l'Estany, i que es reprodueixen de forma natural a la zona almenys des de 2018, quan se'n va detectar un nounat.

La consolidació de l’espècie també s'aprecia amb les dades de les captures realitzades pel Consorci al llarg del 2019: de 104 tortugues agafades, 76 són Emys orbicularis, que van ser mesurades, pesades, marcades –si encara no ho estaven– i alliberades posteriorment al mateix indret on van ser capturades. El seguiment de l'any 2020 es va veure afectat per la pandèmia de la COVID i es disposa de poques dades.

El tècnic del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, Joan Budó, ha explicat que "des del Centre s’han alliberat unes 700 tortugues en els darrers anys, de les quals 166 s’han alliberat a l’entorn de l’Estany de Banyoles".

Per la seva banda, el director del Consorci, Albert Tubert, ha afirmat que s'ha constatat que any rere any els exemplars s'han adaptat bé al medi i que gràcies a la feina feta "la població és present i creixent a totes les llacunes i estanyols".

La tortuga d’estany és una espècie de fauna aquàtica greument amenaçada i que està inclosa dins de programes de conservació i recuperació a nivell europeu. La seva reintroducció es va incloure en les actuacions de millora dels seus hàbitats i el repoblament d'aquestes dins dels dos últims projectes LIFE Natura que es van executar a l’Estany (2010- 2013 i 2014-2017).