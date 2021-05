Catalunya va començar ahir a vacunar els professionals essencials menors de 60 anys amb les segones dosis que tenien pendents. Sanitat va decidir posar-los el vaccí de Pfizer malgrat que tenien la primera d’AstraZeneca. No obstant això, Sanitat sí que dona la possibilitat, a aquells que així ho desitgin, de posar-se una segona dosi d’AstraZeneca, encara que en aquest cas han de lliurar un consentiment informat en el mateix centre de vacunació.

Fonts de Salut van afirmar a El Periódoco, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que tenen «un nombre important de vacunes d’AstraZeneca» per a destinar a aquest col·lectiu i van negar que això hagi d’afectar l’estratègia de vacunació. «El ministeri informarà en breu de quan estan previstes les noves arribades de la vacuna d’AstraZeneca», van afegir.

Més demanda d’AstraZeneca

D’altra banda, la majoria de treballadors essencials de Lleida es decanta per completar la pauta de vacunació amb AstraZeneca, segons va afirmar ACN. Alguns dels participants van explicar que han escollit la vacuna d’Oxford per seguir «les recomanacions dels experts» i que no veuen amb bons ulls que les administracions deixin triar a la gent quin vaccí vol. «Sembla més un tema polític que una altra cosa», va explicar Gemma Samitier, que té 27 anys i es veterinària. Cal recordar que tots els vacunats que volien una segona dosi d’AstraZeneca van haver de signar un consentiment informat.

Blanca Bidema, estudiant de segon any d’Infermeria, va explicar que ha optat per completar la pauta amb el vaccí d’Oxford perquè prefereix «seguir amb la mateixa».