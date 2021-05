Front comú de les entitats garrotxines per reclamar una mobilitat sostenible a la comarca. Es tracta de No és un Vial, Salvem les Valls, l’AFA del Pla de Dalt, Olot es mou, l’Assemblea de Treballadors Assalariats d’Autoescoles, Comissions Obreres, la CNT i l’associació de veïns de Sant Miquel, juntament amb el suport d’ERC, la CUP i Olot en Comú, que han decidit unir-se per solucionar «amb urgència» aquesta problemàtica. Per fer-ho han presentat un manifest conjunt que traslladaran a les administracions locals. En aquest reclamen accions com un pla de mobilitat comarcal, potenciar el transport públic o pacificar el trànsit a la ciutat i al voltant de les escoles.

En aquest sentit, demanen que aquest pla de mobilitat «faci passos decidits i endavant» i que compti amb la participació de tots els col·lectius afectats en la seva elaboració. Tanmateix afegeixen que és imprescindible la creació i difusió d’una campanya pedagògica per explicar a la ciutadania els nous escenaris i reptes de la ciutat. De la mateixa manera consideren que cal potenciar «de forma immediata» el transport públic, amb l’actualització i revisió de flota de vehicles que hi circulen per estar al dia de les normatives d’anticontaminació. Lligat amb aquesta última demanda, reclamen que s’implantin carrils bici així com corredors verds per permetre la mobilitat interna per tal d’aconseguir un dels seus objectius principals, pacificar el trànsit a la ciutat i al voltant dels centres educatius.

Un altre dels punts més forts és la prohibició de circulació de camions d’alt tonatge pels carrers urbans d’Olot. Relacionat amb aquest punt, la plataforma «No és un vial, és un carrer» protagonitza aquest diumenge el darrer tall de via a l’avinguda Sant Jordi per reivindicar que les carreteres i autopistes urbanes són un «anacronisme que cal erradicar».