Girona és l’onzena província d’Espanya on els lladres que roben en comerços obtenen un botí més elevat. La quantitat dels objectes o diners sostrets s’eleva fins als 1.439 euros de mitjana. Es tracta d’una xifra força elevada i s’ha extret d’un estudi de la unió d’asseguradores Unespa. Que en base a les dades de l’any 2020 ha elaborat l’informe «Els robatoris en comerços d’Espanya».

Aquest informe es basa en les dades de l’any passat, un període atípic. Ja que la pandèmia i les restriccions per donar-hi resposta, com ara el confinament domicliari, van alterar l’activitat delinqüencial i, per tant, els robatoris al llarg de l’any. Durant els mesos de primavera (març, abril i maig) es van produir menys robatoris del previsible per les limitacions imposades a la mobilitat. Els delictes es van concentrar en els mesos previs a la pandèmia (gener i febrer), la temporada estiuenca i la tardor.

La probabilitat de robatori

A les comarques gironines, les dades de criminalitat del Ministeri del 2020 mostren que hi va haver 8.365 furts i 3.132 robatoris en domicili i establiments comercials. Unes dades que suposen més d’un 30% de davallada respecte a l’any anterior. Tot i això, cal dir que l’estudi mostra que les comarques gironines són la província que ocupa el lloc 21 pel que fa a la probabilitat de patir un robatori en un comerç.

Tot i aquesta casuística, l’estudi de les assegurades han pogut establir on es produeixen els incidents més greus. Els robatoris que costen més cars es donen a Castella. Concretament, en negocis de Sòria, Palència i Salamanca. Aquí les indemnitzacions mitjanes de les asseguradores roden entre 1.800 i 2.300 euros als comerciants afectats. El botí més elevat que s’emporten els lladres s’ha produït a Sòria amb 2.286 euros de mitjana.

Segons revela l’informe d’Unespa les províncies més poblades són les que pateixen una major quantitat d’incidents. No obstant això, si l’anàlisi s’efectua en termes relatius, és a dir, si es compara la quantitat de robatoris comesos amb el parc total de comerços assegurats- es descobreix que les províncies més propenses a presenciar aquest tipus de delictes es troben en les dues Castelles , Madrid i Andalusia.

A banda de les províncies, aquest estudi també fa una comparació per les ciutats d’Espanya. El resultat mostra que les botigues ubicades en localitats de la perifèria de Madrid presenten les probabilitats més altes de patir un robatori i a banda, els robatoris més destacats, pel valor del que es va sostreure es donen en aquests municipis. La ciutat d’Espanya amb el botí més elevat és Sant Sebastián de los Reyes. Aquí la indemnització mitjana ha estat d’uns 10.432 euros. El segon lloc és per Arona (Santa Cruz de Tenerife) (3.834 euros) i el tercer per Valdemoro (Madrid) amb 2.671 euros. En total hi ha sis municipis madrilenys en el top 20 de la llista.

Girona ciutat: 1.111 euros

Per trobar la ciutat de Girona cal baixar fins al número 46 de les ciutats. La mitjana que s’emporten els lladres de comerços és de 1.111 euros. Una xifra molt menor si es compara amb els botins que s’emporten a localitats de Madrid. Aquest informe dels robatoris ha sorgint d’analitzar la informació aportada per 17 asseguradores. En total, ha analitzat les conseqüències de 18.500 delictes ocorregut a tota la geografia d’Espanya i indemnitzats per les asseguradores.