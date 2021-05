Després d’un hivern amb l’activitat sota mínims, l’aeroport de Girona-Costa Brava rebrà aquest dissabte al vespre el seu primer vol comercial des del passat mes d’octubre. Es tracta d’un avió de la companyia Transavia procedent d’Amstedram que, si no hi ha retards, té previst aterrar a Vilobí d’Onyar a les 21:20h. Aquesta arribada suposarà la inauguració de la temporada d’estiu a l’aeroport gironí, tot i que de moment serà una arrencada a mig gas.

Les directrius del govern de Boris Johnson, que recomana als britànics no volar a Espanya malgrat que aquesta hagi reobert les fronteres, han fet que, de moment, Ryanair hagi endarerrit la recuperació de les connexions amb el Regne Unit (que s’havien d’iniciar la setmana que ve) fins, almenys, d’aquí a dues setmanes. L’única excepció és la connexió amb Londres-Stansted, que de moment es manté però que també podria acabar «caient». Per la seva banda, els touroperadors Jet2 i TUI també estan a l’expectativa: la seva intenció era recuperar les connexions amb Girona entre mitjans i finals de juny, però estan a l’expectativa de com evolucionin les directrius britàniques. Cal tenir en compte que el mercat britànic és el més important dels que arriba a la Costa Brava a través de l’aeroport de Vilobí.

Represa progressiva

Així doncs, l’activitat tornarà a l’aeroport gironí a partir de la setmana vinent, tot i que la recuperació de vols es farà de forma progressiva. Per exemple, estava previst que l’1 de juny Ryanair recuperés el vol a Manchester, però finalment no serà així, ja que la companyia irlandesa ha decidit posposar tots els seus vols amb el Regne Unit fins d’aquí a quinze dies (de moment), amb l’excepció de Londres.

En canvi, Ryanir sí que manté, de moment, la previsió de recuperar diferents vols europeus al llarg de la setmana vinent, com el de Düsseldorf-Weeze i Karlsruhe-Baden (Alemanya), Cracòvia, Poznan i Wroclaw (Polònia) i Brussel·les. Per la seva banda, durant la setmana que ve Transavia també té previst recuperar, a banda de la connexió amb Amsterdam, la de Rotterdam. A partir de mitjans o finals de juny, està previst que tant Ryanair com la resta de companyies vagin recuperant la resta de vols de forma progressiva, inclosos els britànics. D’aquesta manera, l’aeroport intentarà reemprendre la seva activitat després d’uns mesos molt complicats, sense vols comercials i operant només vols privats i d’escoles d’aviació.

De moment, l’única companyia que no té data de tornada a l’aeroport gironí és la russa Pobeda Airlines, que va deixar d’operar des de Vilobí arran de la pandèmia i encara no ha recuperat les connexions a causa de les restriccions.