A punt de finalitzar el mes de maig, Girona segueix millorant les principals dades epidemiològiques. La principal novetat d’ahir és que la velocitat de propagació del virus (Rt) va aconseguir baixar després de dies a l’alça, fet que indica que la transmissió del contagi està més controlada. Concretament, es va situar en 0,81, dues centèsimes menys que el dia anterior. Això es tracta d’una bona notícia, ja que experts del grup de recerca en biologia computacional (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya, van alertar principis de setmana que l’estancament del descens de contagis es deu als efectes de l’aixecament de l’estat d’alarma i l’increment d’activitat social. Sí que és cert, però, que el nombre de casos va experimentant alts i baixos i ahir, per exemple, van pujar un 15% respecte al dia anterior, tot i que es mantenen per sota de cent.

D’altra banda, la resta d’indicadors van seguir baixant. El risc de rebrot va disminuir set punts fins a 131. Seguidament, la pressió assistencial també va millorar a la Regió Sanitària de Girona i el nombre de pacients ingressats per coronavirus es va mantenir per sota del centenar i cada vegada s’hi allunya més, ja que ahir va baixar del llindar de 90.

Per altra banda, el nombre de crítics es va mantenir en 31 tot i que és una xifra bastant baixa comparada amb la registrada setmanes anteriors. Per exemple, fa un mes, hi havia una cinquantena d’ingressats a l‘UCI de mitjana. Ahir no es va sumar cap nova mort per coronavirus.

Finalment, ja s’han vacunat amb la primera dosi 192.175 persones, (3.178 més que el darrer balanç a la Regió de Girona en total. Pel que fa a la segona dosi ja l’ha rebut 127.567 persones, un total de 1.641 més. Està previst que demà comenci l’administració de segones dosis als serveis essencials a Blanes i, diumenge, a Girona.

Catorze crítics menys

Finalment, el nombre d’ingressats per covid-19 a les UCIs catalanes va baixar fins a 272, 14 menys. També van baixar els pacients hospitalitzats a planta fins a 780, 32 menys. La velocitat de propagació, l’Rt, va pujar dues centèsimes, fins a 0,96, mentre que el risc de rebrot ho va fer fins a 115, un punt més.