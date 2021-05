El Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va atendre el 2020 un 21% més de pacients amb risc vital (nivell I) que l’any anterior. Seguidament, també van augmentar les de nivell II, qualificades de molt greus, que van pujar un 3%. En canvi, es va registrar una reducció d’atencions en les de nivell V (no urgent), IV (menys urgent) i III (urgent) que va ser del 35%, 37% i 22% respectivament.

D’aquesta manera, en conjunt, durant el 2020, el Trueta va atendre un total de 56.173 urgències, un 27% menys que l’any anterior, descens degut principalment al confinament de la primera onada. L’explicació de les dades rau en el fet que durant aquest any de pandèmia, els usuaris han tendit a utilitzar els serveis d’urgències hospitalaris quan la seva situació era greu. Un altre efecte causat per la pandèmia és l’increment de les urgències que han acabat en hospitalització, que ha passat del 14,5% el 2019 al 18,1% el 2020.

En un any convencional, el Servei d’Urgències del Trueta realitza unes 77.000 atencions, amb una estada mitjana dels pacients d’unes 4 hores, i un 95% dels episodis es finalitzen abans de les 12 hores des de l’inici de l’assistència. Però el 2020, no ha estat un any convencional; els professionals han hagut d’anar adaptant els seus protocols a la nova situació S’ha reorganitzat el servei per poder establir circuits diferenciats per a pacients sospitosos de tenir covid-19 i els que no, s’ha après a treballar equipats amb grans mesures de protecció individual, s’ha treballat amb professionals d’altres serveis i s’han posat en marxa nous recursos, com l’hospitalització domiciliària.

Pacients de fora de Girona

Seguidament,una altra dada destacada del balanç de l’hospital del 2020, és que el 40% dels malalts que s’atenen a les urgències són de fora de l’àrea sanitària de referència del centre com a hospital bàsic. Les quatre àrees bàsiques de Girona, Sarrià de Ter, Celrà i Banyoles. Aquest fet es deu, en gran part, perquè el Trueta és on s’atenen totes les activacions dels Codis -Codi Ictus i Codi IAM degut sobretot a Codi Politrauma entre d’altres- i, per tant, el centre sanitari es consolida com a hospital de referència de la Regió Sanitària de Girona.

Obres a urgències

Finalment, l’any passat també destaca per les obres d’ampliació del Servei d’Urgències, que van començar el 2017 i la covid-19 va obligar a aturar durant uns mesos. Finalment, el servei es va posar en marxa el gener de 2021, amb el doble de capacitat física (2.300 m2) i amb inversió en tecnologia. Aquesta reestructuració física ha anat acompanyada d’una reestructuració en el funcionament i una ampliació dels recursos humans disponibles en tots els torns.