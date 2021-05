El 87% dels 4.603 treballadors de serveis essencials que es van vacunar dijous van optar per AstraZeneca, segons va informar ahir el Departament de Salut. De fet, dijous va arrencar a diferents punts de Catalunya la vacunació de la segona dosi per a persones pertanyents a col·lectius essencials. Un d’aquests punts va ser, a la tarda, el situat al centre comercial La Maquinista de Barcelona, visitat pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon. El nou titular de Salut va saludar i agrair la feina dels professionals del punt de vacunació, gestionat per l’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Per defecte, la persona que es va apropar al punt el dia i hora de la cita se la va vacunar amb Pfizer, però en cas que demanés la d’AstraZeneca, ho va manifestar al mateix lloc i va haver de presentar signat un consentiment informat. Malgrat que es van demanar més dosis d’AstraZeneca que de Pfizer, no es va alterar l’administració de vacunes prevista, en tant que en tots els punts de vacunació havia i hi ha dosis suficients de totes dues vacunes per respondre a aquesta demanda.

Avui la vacunació començarà a la Regió Sanitària de Girona, concretament a Blanes, i demà, a Girona, als mateixos punts habituals de vacunació massiva.

L’anunci arriba després que dijous al vespre el Ministeri de Sanitat informés que quatre persones que havien rebut vacunes d’AstraZeneca han mort a Espanya per esdeveniments trombòtics. Dels prop de 5 milions de dosis administrades del vaccí anglosuec s’han confirmat 20 casos de trombos. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, també va criticar les comunitats autònomes que recomanen la companyia anglosueca.