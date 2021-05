La Cambra de Girona creu que Air Catalogne no suposarà «cap competència» per Ryanair i l’aeroport de Girona. La institució veu la creació de l’aerolínia francesa anunciada les darreres setmanes com una aposta «arriscada» però que fins i tot pot ser positiva per a la població gironina. «Els intents que hi ha hagut de posar vols de petites companyies rarament han quatllat, i sobretot quan no hi ha el suport d’una gran aerolínia al darrere», asseguren des de la Cambra.

Air Catalogne ha anunciat properament la seva intenció d’oferir vols regulars a les illes Balears i a París des de l’aeroport de Perpinyà. També ha manifestat la voluntat d’atraure viatgers de les comarques gironines. En aquest sentit, la Cambra subratlla que això no ha de suposar un problema, més aviat al contrari. «Els gironins han estat clients de l’aeroport de Perpinyà des de sempre, i ells són passatgers habituals de l’aeroport de Girona», assenyala.