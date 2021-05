L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha aprovat al ple, d’una banda, l’adquisició d’un habitatge per a situacions d’emergència social i, de l’altra, l’ús de 595.000 euros de romanent per pagar inversions previstes i reduir l’endeutament del municipi. A més, el municipi passarà a formar part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per participar més activament de la presa de decisions.

L’habitatge social s’adquirirà per 85.000 € i es destinarà a famílies o persones vulnerables que necessitin temporalment una llar. És el primer habitatge que s’adquireix a Cassà amb aquest propòsit, i es farà amb una sol·licitud de subvenció de la Diputació destinada a l’adquisició d’habitatges d’ús social que podria finançar-ne una part. Paral·lelament a aquesta compra, l’Ajuntament gestiona altres iniciatives com la bonificació del 30% en el rebut de l’IBI per propietaris que posin el seu immoble en disposició de la borsa de lloguer social.