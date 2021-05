Un projecte que «permet vincular les automostres mèdiques al pacient que corresponen de manera inequívoca, a la vegada que, gràcies a la tecnologia blockchain, se’n preserva la privacitat» ha estat el primer guanyador del Blockchain4SDG organitzat pel Centre Blockchain de Catalunya amb la col·laboració de la multinacional farmacèutica Hipra. Marta Alfonso Poza, Josep Cid Ariño i Denis Expósito Navarro són els tres estudiants que van presentar el projecte, denominat Innobits, i aquesta setmana han rebut el premi al Parc Tecnològic de la Universitat de Girona, seu del Centre Blockchain de Catalunya.

La distinció per a Innobits és la primera de les disset que el Centre Blockchain de Catalunya té previst en el marc del projecte Blockchain4SDG que estaran centrats, cadascun d’ells, en un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Hi poden participar estudiants universitaris, tant de carrera o de màster de qualsevol àmbit de coneixement, en una universitat catalana. Els projectes han de presentar una «una solució vehiculada mitjançant tecnologia blockchain al repte plantejat». En el cas del projecte que ha donat el primer premi a Alfonso, Cid i Expósito el repte estava centrat en el tercer dels punts dels ODS, «Salut i benestar».

«Tots els projectes entregats han estat treballs de qualitat», va explicar Quirze Salomó, president del , per a qui «amb iniciatives com aquesta queda clar que tenim talent al país, cal que l’impulsem i, sobretot, que siguem capaços de retenir-lo». En aquest primer repte del Blockchain4SDG s’hi van presentar quatre projectes d’estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida. A banda de Salomó, a l’entrega de premis també hi van assistir l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el rector de la UdG, Quim Salvi, i la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca.

El Centre Blockchain de Catalunya està impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i «té com a finalitat promoure l’adopció d’actius digitals i tecnologies descentralitzades a Catalunya mitjançant la difusió i alfabetització digitals».