El PDeCAT ha denunciat la «opacitat» del Govern espanyol en relació amb el projecte de parc eòlic marí Tramuntana, previst per al cap de Creus. El passat mes d’abril, el diputat gironí Sergi Miquel va demanar la compareixença de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per explicar el seu posicionament. Més endavant, també va registrar una bateria de preguntes per conèixer per escrit diferents aspectes del projecte. Amb la resposta obtinguda, tanmateix, Miquel es queixa que «lluny d’esclarir quins seran els detalls del projecte, el Ministeri s’ampara en la Llei de Propietat Intel·lecutal per anunciar que no pot facilitar detalls sobre aquesta informació».

Miquel, en canvi, creu que el procés s’ha de fer «amb el màxim consens i transparència, negociat amb el territori». És per això que s’ha compromès a «fer-ne un seguiment al Govern per tal de garantir-ho».