La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir dotze traficants d’armes gironins que no hauran d’entrar a la presó perquè els han suspès la pena. El judici ha arribat més d’una dècada després que la Guàrdia Civil desmantellés una xarxa de distribució d’armes il·legals al mercat negre des de diverses poblacions de la província gironina.

El cas es remunta a finals de 2010, quan la Guàrdia Civil va descobrir una xarxa de tràfic d’armes escampada per diversos municipis gironins, entre els quals Figueres, Torroella de Montgrí, Girona o l’Escala, que manipulaven els canons perquè els donessin certificats que acreditessin que no es podien utilitzar per disparar. Així, podien distribuir les armes, que estaven en perfecte estat, al mercat negre. «Els acusats van manipular les armes substituint els seus canons originals, que després tornaven a col·locar», subratlla la fiscalia.

El següent pas era «fer servir les certificacions falses i vendre les armes en perfecte estat a tercers que no tenien llicència», conclou l’acusació. De fet, els compradors havien arribat a pagar fins a 1.500 euros per les armes.

Una armeria de Figueres va concentrar diversos escorcolls on van trobar múltiples armes, moltes de les quals amb el número de sèrie esborrat. També es van fer escorcolls a domicilis de l’Escala, Torroella de Montgrí i Girona. Entre les armes comissades hi ha pistoles, fusells, escopetes i bolígrafs-pistola. També es va intervenir més de 20 quilos de pólvora i més de 20.000 cartutxos.

Alguns dels acusats van ser enxampats amb armes il·legals al damunt. Més enllà de venedors i compradors, alguns dels acusats emmagatzemaven les armes i la munició.

A judici una dècada després

El tribunal els ha imposat penes d’entre 3 mesos i 3 anys de presó, tal com demanava la Fiscalia en el seu escrit de conclusions final. Inicialment, alguns dels acusats, que eren els proveïdors de les armes, s’enfrontaven a penes de fins a 8 anys de presó. La reducció de la pena s’explica per les paràlisis que ha patit la causa, fet que ha propiciat que se’ls apliqui una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes.

Tots els acusats van desfilar un rere l’altre davant el tribunal per acceptar els fets i els termes de la condemna. No hauran d’entrar a presó sempre que compleixin el termini de garantia -segons la pena imposada seran d’entre 2 i 5 anys- pel qual no podran cometre cap mena de delicte. En el cas d’un dels acusats, considerat un dels cervells de la trama, també haurà de pagar una multa de 2.400 euros.

La sentència és ferma perquè totes les parts han renunciat a interposar recurs.