L’Agència Europea del Medicament (EMA en les seves sigles en anglès) va donar via lliure ahir al fet que la vacuna desenvolupada pels laboratoris BioNTech / Pfizer -comercializada amb el nom de Commirnaty- s’administri també entre els adolescents de 12 a 15 anys. L’anàlisi de l’EMA conclou que es tracta d’una vacuna segura i eficaç, amb una resposta immunològica similar o millor que la dels adults joves i el fet d’estendre el seu ús a aquest grup d’edat «és un pas important en la lluita contra la pandèmia», va indicar el responsable de l’estratègia de vacunació de l’EMA, Marc Cavalieri.

La decisió es va adoptar durant una reunió de Comitè de Medicaments d’Ús Humà (CHMP) després d’una avaluació accelerada. Ara seran els vint estats membres, un cop aprovada la recomanació per part de la Comissió Europea, els que hauran de decidir si inclouen en els seus plans nacionals de vacunació contra la covid-19 les injeccions de Pfizer -ja autoritzada per a majors de 16 anys- per als menors de 16 i quan administrar-la. Alguns estats membres, com Alemanya, ja han mostrat el seu interès per iniciar la immunització dels menors d’entre 12 i 15 anys al juny. «Més enllà de les decisions dels governs,aquesta és en última instància una decisió que han de prendre els pares per als seus fills», va recordar la comissària de sanitat, Stella Kyriakides.

Millor resposta que als adults

«Les dades demostren que la resposta immunològica és similar i fins i tot millor que en els adults joves», va dir en roda de premsa Cavalieri que també va explicar que en general la vacuna és ben tolerada pels menors i que els efectes secundaris són similars a els identificats en majors de 16 anys. És a dir, dolor al braç, cansament, mal de cap, dolors musculars, calfreds i febre encara que seria habitualment molt suaus o moderats. Així com en el cas dels majors de 16 anys, la recomanació inclou l’administració de dues dosis, al braç, amb un interval d’almenys tres setmanes de diferència.

En el seu dictamen, el regulador europeu apunta també que a causa de el limitat nombre de nens inclosos en l’estudi, l’assaig no hauria detectat efectes secundaris rars encara que avaluen casos rars de miocartidits i pericarditis identificats en menors de 30 anys. Per ara no poden vincular-se amb la vacuna de Pfizer encara que seguiran vigilant estretament la seguretat i eficàcia de la vacuna tant a nens com a adults a través del sistema de farmacovigilància europeu.

BioNTech / Pfizer també han iniciat a més els assajos clínics de la vacuna en el grup d’edat d’entre 6 mesos i 11 anys i els primers resultats s’esperen per al mes de setembre encara no hi ha data de quan podrien sol·licitar l’autorització per a aquest grup de edat.

Estudis de Moderna

A més, la farmacèutica Moderna també ha realitzat estudis clínics sobre l’ús del seu antídot, basat també en l’ARN missatger, entre els adolescents de 12 a 17 anys i l’EMA espera una sol·licitud de comercialització.