L’Ajuntament d’Olot ha aprovat les bases específiques per a l’atorgament de subvencions als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d’Habitatge d’Olot. L’import de la subvenció preveu el 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge amb un màxim de 6.000 euros per immoble.

Enguany és la cinquena edició que el consistori ofereix aquesta línia d’ajudes que, des del 2017, ha permès, segons l’Ajuntament, invertir un total de 100.482.05 euros en la reforma, rehabilitació i posada en marxa al mercat de lloguer social d’un total de 17 habitatges.

Poden optar a les subvencions els propietaris i propietàries que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques i que posin els immobles per llogar a través de la Borsa d’Habitatge Social d’Olot, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, per un termini mínim de 5 anys en el cas de les persones físiques i set anys pel que fa a les jurídiques.