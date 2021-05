Pepe Raventós, viticultor, enòleg i director del celler Raventós i Blanc de Sant Sadurní d’Anoia, ha presentat aquesta setmana a un grup de restauradors gironins el seu vi Mas del Serral 2009, que ha rebut 99 punts sobre 100 a la revista britànica Decanter, la qual cosa el converteix en el vi escumós català i espanyol més ben valorat en la història en una publicació internacional. En un acte celebrat a la masia d’El Celler de Can Roca, Raventós va explicar el projecte que hi ha al darrere del vi Mas del Serral, que va arrencar l’any 2001 i per al qual s’han recuperat maneres de treballar tradicionals en un celler familiar que de fet es dedica a l’elaboració del vi des del 1497; ell n’és la 21a generació.