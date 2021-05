La diputada del PSC per Girona Sílvia Paneque ha demanat a la Generalitat que «no abandoni» el Conservatori Isaac Albéniz ni l’educació musical a les comarques gironines. Segons indica, des de fa temps el Conservatori està pendent de rebre els recursos econòmics per part de la Generalitat, amb l’objectiu de desenvolupar el Pla Director «i oferir la formació musical en les millors condicions».

La diputada ha considerat que «no es pot posposar la inversió en la infraestructura i finançament del Conservatori». «Si aquest finançament no arriba, no s’estarà oferint la millor educació en termes de qualitat i excel·lència als nostres futurs músics, i la cultura gironina se’n ressentirà perquè hi haurà gent que apostarà per marxar a estudiar a fora». Per això, creu que la Generalitat ha de fer «un esforç pressupostari» per finançar les obres de reforma previstes al Conservatori.