El sindicat CSIF va informar ahir de la primera sentència a Espanya per la qual es reconeix el covid-19 com a malaltia professional a un administratiu d’un centre salut, un reconeixement que la llei limita als treballadors sanitaris i sociosanitaris que la contreguin en l’exercici de la seva professió.

En roda de premsa, el sindicat va celebrar aquesta sentència del Jutjat social número 3 de Talavera de la Reina (Toledo) com un assoliment i va recordar que «des del minut un» ha defensat que el contagi per covid tènia que ser malaltia professional per als treballadors que presten servei en centres sanitaris i sociosanitaris «sense excloure a cap categoria professional».

El sindicat va recordar que el Govern va reconèixer la contingència de malaltia professional solament per a personal sanitari i sociosanitari, excloent a la resta de categories professionals que treballen en entorns amb el risc de covid, com els administratius, el personal de neteja, manteniment o seguretat.

Per a aquests professionals, el contagi de covid és un accident de treball, assimilat a malaltia professional a efectes solament de prestacions, la qual cosa exclou la cobertura de possibles seqüeles a llarg termini o indemnitzacions en cas de defunció.