Els veïns i les veïnes de Sant Joan de les Abadesses han escollit la millora de la palanca de la Batllia com a proposta guanyadora en la fase final dels primers pressupostos participatius del municipi. Es tracta d’una estructura tancada des de fa uns anys al públic perquè no complia amb l’estat i les mesures de seguretat necessàries per passar-hi. Aquesta petita construcció permet el pas des de la colònia Llaudet fins a la Ruta del Ter i l’entorn de la Batllia.

Ara, per tal que torni a estar operativa s’haurà de fer una substitució dels taulons, les guies travesseres, la col·locació de cables d’acer trenat i de nous tensors, i un mallat de seguretat en paviment i baranes. El consistori calcula que les obres tindran un cost de 39.000 euros.

La rehabilitació de la palanca de la Batllia ha estat el projecte més votat als pressupostos participatius. En total ha rebut 280 vots (un 61,3% de les persones l’han escollit), mentre que la segona proposta més votada ha estat la millora de la seguretat al parc infantil de l’Abadia, amb 149 vots (un 32.6%), i la tercera, la supressió de barreres arquitectòniques al recorregut de la plaça Major al Consultori Local, amb 122 vots (un 26,7%). Podeu consultar els resultats complets a la pàgina de participació. L’Ajuntament apunta que 457 veïns i veïnes han participat en les votacions, més d’un 16% del cens.