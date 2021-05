Tot i que ahir la pressió assistencial a la Regió Sanitària de Girona va experimentar un lleuger repunt, la tendència a la baixa de les darreres setmanes és evident. La davallada de pacients ingressats per coronavirus s’ha notat especialment entre els que estan lleus. De fet, fa un mes, en total hi havia 177 hospitalitzats i, segons el darrer balanç, n’hi ha 93, un 47% menys. D’altra banda, respecte als crítics, en el mateix període s’ha passat de 50 a 32, un 36% menys.

D’aquesta manera, com que els ingressats, en general, han caigut més que els crítics, el percentatge d’hospitalitzats a l’UCI respecte al total ha augmentat. Fins ahir, 32 dels 93 pacients ingressats per coronavirus estaven en situació crítica, dada que indica una tercera part del total. La principal conclusió que s’extreu és que cal tenir present que els pacients de les UCIs solen ser de llarga estada i per això costa més que es buidin. Tot i així, lentament també van baixant.

Millora de dades

Respecte a la resta de dades d’ahir, els indicadors de contagi van seguir descendint, inclús la transmissió del contagi, que havia anat a l’alça durant dies. Això vol dir que la reproducció del virus està més controlada. Ahir va baixar una centèsima i el risc de rebrot, nou punts.

Per altra banda, el nombre de positius va tornar a superar el centenar després de dies per sota d’aquest llindar. Experts del grup de recerca en biologia computacional (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya, van alertar principis de setmana que l’estancament del descens de contagis es deu als efectes de l’aixecament de l’estat d’alarma i l’increment d’activitat social. Sí que és cert, però, que el nombre de casos va experimentant alts i baixos ja que, malgrat que ahir va pujar, el dia anterior havia baixat.

Finalment, es va produir una defunció a Girona.

Menys ingressats a Catalunya

Respecte a les dades de Catalunya, el nombre d’ingressats a les UCIs va baixar fins a 270, dos menys en un dia. També van baixar els pacients hospitalitzats en planta: ahir n’hi havia quatre menys. La velocitat de propagació, l’Rt es va mantenir però el risc de rebrot va baixar.