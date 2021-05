El president del Consell Europeu, Charles Michel, i el Govern grec van presentar ahir a Atenes el certificat digital de vacunació contra la covid-19 europeu, una eina comuna en tota la Unió Europea per a facilitar els desplaçaments dins de l’espai Schengen. Michel va felicitar el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, per portar a Brussel·les la idea del certificat al començament d’any i va destacar que la llibertat de moviment és «un dels majors assoliments europeus», per la qual cosa demostrar que la UE està capacitada per a garantir-la després de la pandèmia de la covid-19 és una prioritat al nivell de la campanya de vacunació.

Per part seva, Mitsotakis va assegurar que el certificat és simplement «un carril ràpid per a viatjar» que no divideix a la ciutadania sinó que facilita els moviments i representa la cooperació europea al seu més alt nivell, en un recordatori que «la UE pot ser una incubadora d’idees que impulsi el canvi» El certificat europeu serà gratuït, estarà disponible tant en format digital com en paper i s’emetrà amb un codi QR únic tant en la llengua nacional de cada ciutadà com en anglès.

Serà vàlid en tota la UE i servirà com a prova que la persona que vol viatjar ha estat inoculada, ha realitzat un test de covid-19 que ha resultat negatiu o s’ha recuperat de la malaltia recentment, en els 180 dies anteriors al desplaçament.

Aquells que no compleixin amb aquestes condicions podran continuar viatjant als països que li ho permetin però complint les mesures que cada Estat consideri oportunes, com a quarantenes obligatòries.Encara que la implementació oficial del certificat començarà al juliol, a Grècia i altres països europeus com Alemanya, Dinamarca i la República Txeca, que ja estan llestos per a usar-lo, es podrà presentar a partir de la setmana que ve per a viatjar sense haver de fer-se test o respondre a altres obligacions.