El ple de Blanes va viure un debat agre entre govern i oposició, arran del canvi de representants en òrgans col·legiats que són competència del ple, entre els quals s’inclou la Fundació de l’Hospital-Asil Sant Jaume. En aquest punt, el regidor del PSC, Mario Ros, va apuntar que hi havia grans interrogants respecte a l’actual situació de l’hospital-asil. Ros va concretar que dimecres passat els partits a l’oposició havien demanat un informe a la secretaria de l’Ajuntament sobre la viabilitat jurídica i econòmica del patronat.

L’alcalde, Àngel Canosa, va retreure a Ros - l’anterior batlle- que la seva manca de responsabilitat havia provocat que la situació a la Fundació de l’Hospital-Asil s’anés deteriorant. I va lamentar que, si no s’aconsegueix redreçar, fins i tot podria haver-se de tancar l’asil com a residència geriàtrica, fent-lo responsable.

Els portaveus de JxB i de Cs, Mia Ametller i Cristhian Ortiz, van recolzar els socialistes, explicant que amb l’informe jurídic volen saber quina responsabilitat tenen i demanar explicacions als expatrons. Per la seva banda, el portaveu de BECP i primer tinent d’alcalde, Jordi Urgell, va retreure’ls que en realitat, al fer aquesta petició, s’estan preocupat per ells mateixos i no pas per Blanes, la seva obligació. Tot i el dur debat, el punt es va aprovar per unanimitat.