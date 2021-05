Els alumnes de 12 a 16 anys seran vacunats en els seus instituts si el calendari d’immunització d’aquesta franja d’edat coincideix amb l’inici del curs al setembre, segons va anunciar ahir el conseller d’Educació, Josep González-Cambray.

En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, el conseller va assegurar que divendres va parlar amb el titular de Salut, Josep Maria Argimon, en relació amb la vacunació d’adolescents, després que l’Agència Espanyola de Medicaments (AEM) autoritzés la immunització dels menors de 12 a 16 anys amb Pfizer.

Segons González-Cambray, l’objectiu de la Generalitat, «per fer-ho més fàcil», és que els alumnes siguin vacunats en els seus instituts, sempre que la immunització d’aquesta franja d’edat comenci a partir del mes de setembre. En primer terme, es vacunaran els joves dependents i posteriorment, en funció del calendari de vacunació, s’administrarà el vaccí a la resta. González Cambray considera que fer la vacunació als instituts té com a objectiu que el procés sigui «més fàcil», tot i que ha remarcat que «s’ha d’acabar d’ajustar en el camp procedimental».

Pel que fa al professorat, el conseller preveu que «pràcticament» tot el professorat estigui vacunat amb les dues dosis a l’inici del curs que ve.

L’Autorització de l’EMA ha posat sobre la taula la vacunació al col·lectiu adolescent i si s’ha de vacunar el conjunt de joves o només una part. Sobre aquesta qüestió, la cap de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l’Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, va manifestar ahir la seva aposta per vacunar només els adolescents entre 12 i 15 anys amb patologies prèvies. Sobre l’autorització de l’EMA, Campins va assegurar que l’autorització té una «importància cabdal» per a la vacunació d’adolescents amb factors de risc. «Nens amb patologies de base, immunodeprimits, amb afeccions neurològiques o grans dependents», va enumerar l’epidemiòloga al programa Via Lliure de RAC1. «En aquests casos, la vacunació és molt necessària», va apuntar Campins, que també va criticar el «desgavell» del Ministeri de Salut amb la segona dosi d’AstraZeneca.

«El fet d’haver de fer decidir a la població sobre la segona dosi és un desgavell informatiu i genera més dubtes que beneficis», va carregar la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia del Vall d’Hebron. «La comunicació no s’ha de fer d’aquesta manera, és absolutament errònia i inadequada», va insistir Campins, que tornant a la vacunació de la població de 12 a 15 anys ha parlat del «dilema moral» de vaccinar tots els adolescents. «La meva opinió és que els països rics haurien de vacunar només els adolescents amb patologia de base i ajudar els països pobres perquè puguin vacunar les persones grans i els grups de col·lectius essencials», va asseverar l’epidemiòloga de la Vall d’Hebron.

Salut està vacunant en l’actualitat la franja de població entre 50 i 60 anys i es preveu que –en aproximadament dues setmanes- ja es pugui començar a vaccinar els que tenen entre 40 i 50 anys. A partir d’aquí, no hi ha res decidit de com es farà la vacunació per sota de 40. «Veient com vagi la situació i quantes vacunes tenim, es decidirà si es fa per sota de 40 a escala general o bé es prioritza entre 30 i 40. La meva opinió és fer una altra franja molt clarament», va reflexionar en veu alta Campins. «Si van arribant les vacunes a un ritme alt potser sí que es podria obrir la vacunació per sota de 40 de cop. Però si anem per grups d’edat, per sota de 30 pràcticament no hi ha risc d’infecció greu, però entre 30 i 40 n’hi ha una mica més», va puntualitzar l’epidemiòloga.