Girona s’ha convertit en la setena província d’Espanya amb més robatoris a domicilis durant el primer trimestre d’aquest any. La policia ha tractat fins a 642 casos d’aquest tipus de delicte tot i la situació de pandèmia. Aquesta suma representa un 14,5% de fets menys que l’any anterior (751).

Tot i la davallada de casos, les comarques gironines se situen en el «top 10» de les províncies amb més casos. La primera és la de Barcelona (2.167); la segona, la de Madrid (1.703), i la tercera, València (1.346). Per contra, les àrees d’Espanya amb menys robatoris amb força a domicilis són les províncies de Terol (7) i Palència (12). També hi ha registres molt baixos a les ciutats autònomes de Melilla (10) i Ceuta (9).

Si es fa una anàlisi dels robatoris a domicilis es veuen clarament els efectes de la pandèmia. El 2020 també es començaven a notar, quan a mitjans de març es va ordenar el confinament domiciliari i es van aplicar més restriccions, com el toc de queda. El primer trimestre d’aquest any també ha estat marcat clarament pels confinaments territorials -comarcal i municipals- així com per les restriccions de mobilitat nocturnes, amb el toc de queda.

Aquest últim ha obligat els delinqüents a cometre els cops durant el dia i els confinaments territorials també han provocat que alguns s’ho pensessin dos cops abans de cometre algun robatori, bàsicament per por de trobar-se algun control policial que els frustrés l’actuació.

Cauen a la meitat

Una mostra de la davallada de fets són les dades públiques dels primers semestres dels anys 2019 i 2018. Entre gener i març del 2019 es van produir 1.338 fets i l’any anterior, 1.220. La pressió policial i la situació de pandèmia han fet, per tant, recular aquestes dades de fa tres i quatre anys en gairebé la meitat.

Tot i això, Girona continua essent un dels territoris escollits pels lladres de domicilis. La pandèmia ha fet més atractives zones que ja ho eren abans: les segones residències, situades sobretot a la Costa Brava. S’han quedat gairebé buides ja que molts dels estrangers que en tenen en propietat no han pogut viatjar fins a Catalunya i d’altres persones del país tampoc s’hi han desplaçat arran de restriccions de mobilitat. Són unes àrees que han continuat patint robatoris en habitatges, amb menor mesura que altres anys.

Un terç dels casos de robatoris a domicilis d’aquests primers tres mesos de l’any s’han donat a les ciutats gironines. Són municipis de més de 20.000 habitants, que segons les dades del Balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior han acumulat 210 casos entre gener i març. Girona ciutat n’ha registrat 78 i Figueres, 21. Només hi ha una ciutat on s’han incrementat les sostraccions: la de Banyoles. A la capital del Pla de l’Estany ja hi sol haver sempre pocs casos, però aquest primer trimestre se n’han denunciat cinc i l’any passat per les mateixes dates, tres. A la resta de ciutats han baixat aquest tipus de delictes.

Domicilis i establiments

Hi ha un altre tipus d’indicador delictiu del balanç del Ministeri que suma els robatoris amb força a domicilis i els que es produeixen en establiments. Entre gener i març se n’han denunciat 807. Això situa la província de Girona com la vuitena amb més casos a Espanya. Barcelona està al capdavant del rànquing amb 3.280 robatoris, com passava amb els de domicilis. La suma de la província de Girona (807) representa un 21,7% menys de casos que l’any anterior (1.031).