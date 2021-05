Els ingressos hospitalaris a la Regió Sanitària de Girona segueixen disminuint de forma sostinguda des de fa dies, un símptoma que demostra la millora de la situació epidemiològica a la província. De fet, les últimes dades difoses pel Departament de Salut mostren que hi ha sis ingressats lleus menys i cinc ingressats greus -és a dir, a les UCIs- menys. En aquests moments, els hospitals gironins compten amb 87 ingressats amb covid-19, dels quals 27 són a l’UCI. Són dades que no s’assolien des de finals d’octubre, quan els ingressos començaven a pujar i s’iniciava la segona onada.

A més, la caiguda sostinguda dels casos lleus ha provocat que el percentatge d’hospitalitzats greus hagi augmentat. D’aquesta manera, un terç dels ingressos són greus.

En només un mes, els ingressos a les UCIs gironines han disminuït a la meitat.

En aquest sentit, les últimes setmanes han suposat un canvi de rumb de l’avenç dels contagis, i ja és habitual que hi hagi dies amb xifres de nous positius per sota del centenar. Tot i que aquest barem sol ser poc estable pels canvis en les restriccions socials, la línia d’infectats mostra una tendència a la baixa. Així, les últimes dades xifren 63 nous contagis i cap mort. A més, la resta d’indicadors també mostren xifres cada vegada més baixes. L’indicador que mostra el creixement potencial de la pandèmia, el risc de rebrot, tot i ser encara més alt que el de Catalunya, va caure ahir sis punts, situant-se a 116. El llindar que marca és encara de risc «alt», ja que supera els 100 punts. Per la seva banda, el risc de transmissió, índex que mesura la velocitat de propagació, va caure una centèsima, i ara està a 0,79.

Les xifres de vacunació també avancen a bon ritme. Precisament, ahir va començar-se a administrar els segons vaccins a professionals de serveis essencials, i es preveu que, en les pròximes setmanes, el ritme de vacunació augmenti de forma considerable. Les últimes xifres indiquen que els gironins vacunats amb la primera dosi ja freguen els 300.000 casos i 136.000 més ja compten amb la pauta completa.

Dades de Catalunya

A Catalunya els indicadors epidemiològics també mostren una estabilització a la baixa. De fet, ahir el risc de rebrot va situar-se als 107 punts després de caure un punt, prop del llindar del centenar on el risc passa a ser «moderat».

La propagació del virus també va baixar una centèsima fins a 0,95.

Segons les dades de Salut, ahir hi havia 714 pacients ingressats als hospitals, 62 menys que el dia anterior. A més, d’aquests, 261 són a l’UCI, nou menys que el divendres.

Pel que fa a la mortalitat, durant les últimes hores s’han comunicat vuit defuncions. Des de l’inici de la pandèmia han mort 22.165 persones.