Les temperatures pràcticament estiuenques es es van registrar ahir al matí en molts indrets de les comarques gironines (es van superar els 30 graus en nombroses estacions de la xarxa meteorològica, com ara a Cabanes, Banyoles, Vilobí d’Onyar, Girona, etc. mentre que en moltes altres s’hi quedaven ben a prop) va provocar una elevada afluència de persones a la majoria de platges de la Costa Brava, com la de Sant Francesc de Blanes que il·lustra aquesta informació.

La situació meteorològica, però, va començar a canviar de manera radical a primera hora de la tarda, amb la formació de núvols de tempesta que en molts indrets van acabar descarregant ruixats més o menys intensos, la qual cosa va acabar de buidar les platges dels banyistes que encara es resistien a marxar-ne. Per avui s’anuncien noves pluges.