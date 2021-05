La plataforma 'No és un vial, és un carrer' ha fet la darrera de les quatre accions que havia preparat per reclamar la construcció de la variant que permeti desviar el trànsit pesat que passa cada dia per davant de les seves cases. Aquesta vegada han estat una cinquantena de veïns els qui s'han desplaçat fins a la piscina municipal d'Olot per protestar. Un cop allà han llegit un manifest i han fet una passejada per l'entorn.

Tot plegat per intentar conscienciar del problema que pateixen a la resta de capital garrotxina. Com en la resta d'accions que han fet, la plataforma ha repartit butlletins informatius per explicar la problemàtica als veïns que passaven per la zona. Aquest diumenge han estat prop una cinquantena els participants.

La protesta que s'ha dut a terme a Olot no ha estat l'única a Catalunya aquest diumenge. Entitats que es troben amb problemes similars també han sortit el carrer amb la voluntat de "recuperar les ciutats". Com en el cas de la capital de la Garrotxa, també s'han fet protestes a localitats com Sabadell, Premià de Mar, Barcelona o Barberà del Vallès.