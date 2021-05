La plataforma No és un vial, és un carrer va fer ahir la darrera de les quatre accions que havia preparat per reclamar la construcció de la variant que permeti desviar el trànsit pesat que passa cada dia per davant de les seves cases, a l'avinguda Sant Jordi d'Olot

Aquesta vegada, la plataforma va concentrar una cinquantena de veïns que es van desplaçar fins a la piscina municipal per fer-hi la seva protesta. Un cop allà van llegir un manifest de la campanya «Recuperem la ciutat», en el qual van demanar la pacificació del tram de l’avinguda Sant Jordi i del conjunt de la ciutat d’Olot.

Seguidament van fer una passejada per l’entorn fins a sota el pont de Bonavista i la rodona de la Solfa, on van tornar a llegir un altre manifest i van cantar corrandes de «No és un vial».

Tot i que les quatre protestes plantejades van acabar amb la d’ahir, des de la plataforma asseguren que la seva lluita «no s’atura», sinó que continua per «recuperar la ciutat i aturar autopistes urbanes». A banda, la plataforma va fer pública la seva adhesió al Manifest per a una mobilitat sostenible a Olot i la Garrotxa i la seva participació a l’Ecotaula d’Entitats de la Garrotxa.

«Recuperar les ciutats»

La protesta que es va portar a terme a Olot no va ser l’única a Catalunya ahir diumenge. Entitats que es troben amb problemes similars en les seves localitats també van sortir el carrer amb la voluntat de «recuperar les ciutats». Com en el cas de la capital de la Garrotxa, també es van fer protestes a localitats com Sabadell, Premià de Mar, Barcelona o Barberà del Vallès.