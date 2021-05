La diputada socialista per Girona Mònica Ríos ha presentat una proposta de resolució al Parlament perquè la Generalitat reguli la recol·lecció de la planta de llentiscle (Pistacia lentiscus). «S’està fent una extracció massiva de llentiscle sense cap control als nostres boscos», ha denunciat Ríos, que ha alertat que l’espoli arreu del territori té «el risc de malmetre el sotabosc». El Parlament ja es va pronunciar en relació amb aquesta problemàtica amb l’adopció, per part de la Comissió d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió del 23 de novembre de 2011, de la Resolució 365/IX del Parlament, sobre les mesures per a la protecció del llentiscle.

La proposta de resolució dels socialistes se centra en tres punts: reiniciar el tràmit de la regulació de la recol·lecció del llentiscle que es troba en espais naturals i en altres espais protegits de les zones costaneres i d’interior, extremar la vigilància del llentiscle i d’altres espècies protegides o que disposen de normativa reguladora per part dels cossos de vigilància i, finalment, informar de les noves mesures reguladores que s’adoptin sobre l’extracció del llentiscle, especialment a aquells sectors que hi comercien, perquè adoptin les mesures adequades i se’n faci un ús responsable i sostenible.