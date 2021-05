Els 15.000 euros de despesa corrent del pressupost municipal que l’Ajuntament de Ripoll destina als pressupostos participatius serviran per elaborar un projecte per eliminar les femtes de gossos a la via pública. Aquesta proposta va imposar-se entre les vint que van passar a la fase de votació, on els 651 vilatans que van participar-hi van donar-li prioritat, i que ara caldrà desenvolupar.

La part més abundant dels pressupostos participatius correspon als 115.000 euros del capítol d’inversions previst pel consistori, que ha incidit aquesta vegada en equipaments públics de Vista Alegre. La remodelació de la pista esportiva d’aquest barri va rebre 183 adhesions, i s’hi invertiran 50.000 euros. El parc infantil del mateix barri va ser la segona proposta més votada, amb un cost de 40.000 euros. Una quantitat superior, de 45.000 euros, es destinarà a millorar l’accessibilitat al pont de Calatrava. En aquest capítol d’inversions s’havien validat 32 propostes per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

La participació ha estat més baixa que el 2019, quan 1.152 persones vam votar presencialment durant la Fira de les 40 Hores. Dels 651 vots d’aquest any, només noranta han sigut presencials, mentre que la resta s’ha efectuat telemàticament. Una enquesta servirà perquè els ripollesos decideixin com voldrien que fos l’edició de 2022 dels pressupostos participatius. En l’anterior edició es van destinar els diners a pal·liar els efectes de la covid.