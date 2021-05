El risc de rebrot de la Regió Sanitària de Girona està a punt de tornar als nivells de l’agost de l’any passat. Per primera vegada des de llavors, aquest indicador està a les portes de passar del nivell «alt» al «moderat», que és quan se situa per sota dels 100 punts. Segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut, el risc de rebrot a la província ha baixat 10 punts, fins a 106, mantenint la tendència a la baixa dels últims dos mesos. Des del 17 d’agost del 2020 que no es registrava una xifra similar.

Aquesta mateixa tendència s’ha experimentat al conjunt del territori català, que ara mateix té un risc de rebrot de 104, tres punts menys que fa 24 hores. Entre el 13 i el 19 de maig, el risc de rebrot era de 115 punts a Catalunya i de 153 a Girona.

La importància d’aquest indicador és que representa tot allò que passarà en els pròxims 14 dies si tot continua exactament igual, és a dir, representa el creixement potencial de la pandèmia.

En concret, és una estimació de la incidència acumulada a dues setmanes vista que es calcula multiplicant aquesta incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants dels darrers catorze dies i la velocitat de propagació del virus, l’Rt, que representa el nombre de contagis que pot arribar a originar una persona amb la covid-19. L’última actualització de Salut mostra que aquestes dues dades també baixen: l’Rt gironina se situa a 0,78, una centèsima menys per segon dia consecutiu, i la incidència a 14 dies és de 133 (a l’últim balanç era de 144).

En termes generals, la resta d’indicadors epidemiològics es mantenen estables a la regió de Girona, amb tendència a la baixa. La xifra dels nous positius continua per sota del centenar, ja que s’han declarat 66 nous casos de coronavirus, amb un total de 74.779 des de l’inici de la pandèmia. Així, el 4,08% de les proves que es fan surten positives i la taxa de confirmats és de 54 per cada 100.000 habitants. Pel que fa a la mortalitat, en les últimes hores s’han notificat dues defuncions, elevant el total a 2.134.

Per contrapartida, s’ha trencat l’evolució positiva dels últims dies i s’ha registrat un repunt en els ingressos hospitalaris, 3 més, arribant fins als 90 ingressats. D’aquests, 26 són a l’UCI, un menys que dissabte.

La situació a Catalunya

La situació als hospitals gironins es pot extrapolar al conjunt de Catalunya. El nombre d’ingressats per covid-19 a les UCI catalanes ha baixat fins a 256, cinc menys en les últimes 24 hores, segons el darrer balanç de Salut. Per contra, puja la pressió assistencial a planta: els pacients hospitalitzats ara són 732, fet que suposa 18 més.

D’altra banda, la velocitat de propagació, l’Rt, es redueix una centèsima i se situa en 0,94, per sobre del 0,83 de la setmana anterior, i la incidència a 14 dies també baixa i passa de 112,74 a 110,41.

S’han declarat 817 nous casos de coronavirus, amb un total de 627.414 des de l’inici de la pandèmia. El 3,88% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu, xifra lleugerament superior al valor de l’interval anterior, que era del 3,62%.

S’ha informat de sis morts, amb un total de 22.171 defuncions en tota la pandèmia: 14.114 en hospitals o sociosanitaris (+5), 4.564 en residències, 1.180 en domicilis i 2.313 no classificables (+1).

Finalment, la vacunació manté el ritme d’evolució amb el 36,5% de la població catalana que ja té la primera dosi i el 18,4% la pauta completa.