Support-Girona ha detectat situacions d'abús o d'espoli en el 40% de la gent gran a qui dona suport jurídic i social. El director de l'entitat, Josep Maria Solé, reclama recursos i estrènyer lligams amb altres entitats o serveis per fer aflorar aquests casos abans que sigui massa tard. L'organització alerta que cal evitar que la nova llei sobre capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, que suprimeix figures que contravenien els seus drets i el poder de decisió com la tutela o la incapacitació, tingui efectes negatius: "Més drets pot suposar més risc, i això no hauria de ser així". Per aquest motiu, Solé afirma que és "imprescindible" que la societat "s'organitzi millor per prevenir, detectar i aturar més ràpid" aquests casos.

La nova llei sobre la capitat jurídica de les persones amb discapacitat suposa "un gran repte" per a les entitats que n'assumeixen funcions de suport jurídic i social, per al món judicial i per al conjunt de la societat. La llei s'apropa a la Convenció internacional de drets de les persones amb discapacitat del 2006 i suprimeix les figures que més contravenien la seva capacitat de decisió, com la tutela, la incapacitació o la pàtria potestat respecte a persones adultes.

Solé ha concretat que Support-Girona ja fa anys que treballa per adaptar la manera de funcionar al paradigma de Nacions Unides i que això ha fet que estiguin preparats per afrontar el repte, defensant els drets de les persones que atén i acompanyant-les en els processos de desenvolupament personal i inclusió social. Però això no treu que l'entitat hagi detectat ja alguns possibles problemes on cal abocar recursos per evitar que "més drets" acabi suposant "més risc" per a persones en una situació més vulnerable

Una d'aquestes situacions, ha concretat Solé, són els abusos i l'espoli patrimonial que han detectat en quatre de cada deu usuaris del grup de gent gran: "La nova legislació fa més necessari que mai millorar tots els sistemes de detecció i d'intervenció ràpida perquè les eines que teníem fins ara, de prendre nosaltres la decisió, ja no hi serà". El director de Support-Girona apunta que cal una resposta a nivell social però també d'administracions i altres entitats implicades per fer aflorar els casos i evitar "arribar tard, quan s'han produït espolis gairebé absoluts de patrimonis".

Una altra alerta que Support-Girona llança està relacionat amb el paper que fan els bancs quan l'entitat necessita fer gestions en comptes vinculats als usuaris a qui donen suport per resolució judicial. Solé ha alertat que han hagut d'interposar reclamacions davant els jutjats per aquestes situacions però que, tot i així, no s'acaben solucionant de manera àgil. Per això, adverteix que no els hi "tremolarà la mà" si cal acabar denunciant els bancs per la via penal per obstrucció a la justícia. Fins ara, han interposat unes 200 demandes, de les quals els jutjats n'han resolt favorablement 148 i n'hi ha 52 de pendents.

Support-Girona gestiona mecanismes jurídics de suport de 1.044 persones. I el ritme d'arribada de nous usuaris, alerta Solé, és "trepidant", amb quatre casos nous de mitjana cada setmana. Sobretot després de l'aturada per la pandèmia que ha suposat un descens en el nombre de nous suports el 2020 (96). En el que portem d'any, la xifra s'ha enfilat a 81.

En relació al perfil d'usuaris, Solé ha advertit que hi ha molts casos de pobresa i prop del 70% es troben per sota del llindar: "Proveir les necessitats bàsiques en aquest context és fa molt difícil, sobretot apostar per la vida comunitària i deixar enrere la vida residencial".

També han augmentat els casos de més complexitat. I no només en persones grans, sinó en joves d'entre 18 i 25 anys amb discapacitat psicosocial, consum de tòxics i comportaments agressius. "En moltíssims casos ens trobem amb famílies absolutament superades per la violència dels fills i darrere de cadascuna d'aquestes situacions hi ha molt patiment i molta desesperació". Solé reclama un abordatge integral que conjuri tots els recursos per trobar alternatives a aquests casos: "A tots ens cal esperança".