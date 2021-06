Els càmpings gironins creen el Camp&Go, amb serveis i tarifes especials per als autocaravanistes. Vint-i-cinc càmpings ja s’han apuntat a aquesta iniciativa davant l’increment de demanda d’aquesta forma de viatjar.

El Camp&Go inclou una tarifa reduïda per a aquests campistes itinerants, que sovint no passen totes les vacances al mateix indret. Es tracta de pernoctar (arribar tard i marxar aviat), en parcel·les especifiques per a autocaravanes. Molt sovint són parcel·les més grans, ubicades a l’entrada del càmping per no despertar els altres clients quan l’autocaravanista arriba o marxa, amb preses d’aigua i desguàs i llum.

Un estudi presentat l’any passat per la UdG indicava que el 80% de les pernoctacions que fan els turistes que viatgen en autocaravana o furgoneta adaptada es fan a càmpings. És una manera de viatjar que va a l’alça i, segons l’estudi, la meitat dels turistes que opten per aquesta manera de viatjar tenen un poder adquisitiu més elevat que la mitjana.