L’inici de les vacunacions de segones dosis als treballadors gironins de serveis essencials no va assolir les expectatives previstes per part de Salut. De fet, s’havia fixat administrar 5.100 dosis a Girona i 1.134 a Blanes. El resultat és que diumenge es van posar 3.382 segones dosis, un 54% del total previst. Aquest balanç, publicat diàriament per Salut, té en compte totes les segones dosis independentment dels col·lectius als quals es vacuna. Per tant, no necessàriament tots aquests 3.382 vaccins administrats corresponen a serveis essencials.

De fet, Salut ja va alertar diumenge que no s’havien pogut inocular les vacunes previstes perquè no s’havien apuntat suficients persones. La responsable d’infermeria de l’ICS Girona i l’IAS, Montse Canet, va recordar que aquesta vegada només hi ha dos punts de vacunació, a diferència de la campanya de primeres dosis, quan se’n va obrir un a cada comarca.

Aquest aspecte ha generat certes crítiques entre usuaris a les xarxes socials, ja que lamenten que s’hagin de desplaçar més quilòmetres per rebre la segona dosi que quan van rebre la primera. «Ara resulta que per rebre la segona dosi, a les comarques de Girona només tenim dos punts de vacunació. Hauré de fer 120 km? Puc abandonar el meu lloc de treball? Em pagaran desplaçament i hores?», lamentava la setmana passada una docent, a través d’una piulada.

Campanya més complexa

La limitació dels punts de vacunació es deu a la complexitat de l’organització, ja que s’administren dues dosis diferents per al mateix col·lectiu i s’ha d’establir un control en el registre dels consentiments informats que presenten els professionals de menys de 60 anys que volen rebre la dosi d’AstraZeneca, segons ha explicat Salut.

D’aquesta manera, Montse Canet va demanar que aquells qui encara no ho han fet, demanin cita perquè la campanya tindrà una durada de només dues setmanes.

Fins ahir hi havia un 70% de treballadors essencials amb la primera dosi, per tant encara n’hi ha un 30% que estan a l’espera d’iniciar la vacunació

Respecte a la petició de cita per a vacunar-se, diversos docents que encara no tenen la primera dosi han lamentat al sindicat Ustec que no se’ls hagi convocat per iniciar el procés vacunal. En aquest cas encara no hi ha directrius clares i estan a l’espera de saber si es reprendrà la vacunació o hauran d’esperar a vacunar-se per franges d’edat, com la resta de professionals de serveis essencials encara no vacunats. Fins ahir hi havia un 70% de treballadors essencials amb la primera dosi, per tant encara n’hi ha un 30% que estan a l’espera d’iniciar la vacunació. D’altra banda, un 15% del col·lectiu ja té dues dosis i un 16,8% ja té la pauta completa de vacunació. Això vol dir que ja tenen els dos vaccins i només en tenen si tenen 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l’administració de la primera dosi.

Arribada rècord de vacunes

Finalment, Catalunya rebrà aquesta setmana la xifra rècord de 715.870 vacunes contra la covid-19, la qual cosa accelerarà el ritme de vacunació en un mes en què està previst començar a vacunar la franja de menors de 50 anys.

Segons dades del Departament de Salut recollides per Efe, entre ahir i demà arriben a Catalunya 445.770 dosis de Pfizer repartides en dos lliuraments, una xifra que pràcticament duplica la que lliurava la farmacèutica les últimes setmanes (278.460 unitats va ser l'anterior lliurament).

L'increment encara és més destacat amb AstraZeneca, perquè si la setmana passada van arribar 43.000 vacunes, avui Catalunya en rep unes 219.600 dosis.

A aquestes cal sumar-hi les 50.500 dosis de Moderna que Salut ja tenia previstes la setmana passada i que van arribar ahir.

A més, el Departament de Salut també té 59.500 dosis de Janssen que van arribar divendres passat i que s'injectaran aquesta setmana. Cal recordar que les dosis d’aquesta companyia s’estan destinant a col·lectius vulnerables i de difícil accés, entre els quals hi ha temporers i persones sensesostre.

Seguidament, les dosis de Moderna s’estan destinant bàsicament a persones que tenen malalties d’alt risc i en aquest col·lectiu recentment s’hi han afegit persones amb fibrosi quística.