La província de Girona ha registrat vuit morts a les carreteres durant els primers cinc mesos de l'any.

Es tracta del mateix nombre que l'any passat, segons informa el Servei Català de Trànsit. El que no és igual és la tipologia de les víctimes ja que del total, cinc d'elles pertanyen a col·lectius vulnerables.

Fins al 31 de maig, han mort dos motoristes (l’any anterior també en van ser dos), un ciclista (igual que l’any passat) i dos vianants (el 2020 n’hi va haver 1).

L'Alt Empordà

Els accidents mortals s’han concentrat en quatre comarques. Concretament, tres de les víctimes mortals han sigut a l’Alt Empordà, dues al Gironès, dues a la Selva i una al Pla de l’Estany.

Amb l’arribada del bon temps i l’augment de la mobilitat d’aquests vehicles, el Servei Català de Trànsit demana més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes i ciclistes, així com respecte i col·laboració a la resta d’usuaris per reduir les víctimes a les carreteres. Des de Trànsit també s’apel·la a la responsabilitat compartida i a la necessitat d’una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir la sinistralitat d’aquests col·lectius.

S'ha de dir que l'últim sinistre mortal ha estat el mes de maig, mes que només se n'ha registrat un, que va tenir lloc el divendres 7 de maig. El conductor d'un cotxe va morir en un xoc amb un camió a la C-66 a Cornellà del Terri

Catalunya: 44 morts

Pel que fa a les dades de Catalunya, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que fins al 31 de maig, han mort 44 persones en 42 accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Durant el mateix període de l’any passat van perdre la vida 45 persones en zona interurbana. Pel que fa als sinistres mortals, se n’han registrat quatre més, atès que al 2020 n’hi van haver 38.

Cal tenir en compte que aquest mes de maig, coincidint amb la fi de l’estat de l’alarma i la recuperació de la mobilitat a valors similars a la situació de prepandèmia, ha estat el mes més mortífer de l’any amb un total de 17 morts, un 38,6% de les víctimes mortals d’aquest 2021. Enguany els morts han anat augmentant cada mes: al gener, 4 persones van perdre la vida a les carreteres catalanes, al febrer van ser 6, al març 8 i a l’abril 9.

En aquests primers cinc mesos de l’any es consolida la tendència a l’alça dels accidents mortals amb més d’un vehicle implicat, atès que 34 dels 42 sinistres, el 81%, ho han estat. Els accidents en solitari, que l’any passat representaven la meitat de la sinistralitat mortal, enguany només suposen el 19%. Dins de la categoria d’accidents amb més d’un vehicle implicat, cal destacar també l’increment de les col·lisions frontals, que han passat de 5 el 2020 a 12 aquest 2021.