"Aquest és el primer treball a analitzar els castells des d'aquest punt de vista: proposar un model matemàtic, obtingut a partir de les forces que intervenen en un castell, que estudiï l'estructura d'aquestes construccions i els seus moviments". La investigadora del grup de recerca en Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions de la UdG, Marta Pellicer treballa amb altres científics i matemàtics d'altes universitats catalanes, britàniques i portugueses per "trobar la manera més segura d'aixecar castells".

El projecte, fet en col·laboració amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, vol "determinar l'àrea de la pinya necessària per garantir que, en cas de caiguda, les persones cauran sobre la base i evitar així un possible impacte a terra". D'entrada, el projecte s'han centrat en els pilars perquè, segons apunta Pellicer, "són l'estructura castellera més simple, però contenen els elements principals que cal tenir en compte des del punt de vista mecànic", i la idea és primers entendre els factors mecànics que permeten tant construir i mantenir un castell com els que provoquin que faci "llenya". Després, serà important saber "com, quan i on cauen" els castellers i castelleres quan el castell s'enfonsa perquè això hauria de permetre "crear un model matemàtic que alimenti un sistema virtual de caigudes que finalment farà un mapa de la probabilitat d'impacte en cas de caiguda en una pinya". "El següent pas serà validar i calibrar l'estudi teòric contrastant-lo amb les dades reals", afegeix l'investigador de la UPC, Arnau Dòria-Cerezo.