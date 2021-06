Va entrar com a regidora d’ERC a l’Ajuntament d’Olot el 2015, el 2017 es va convertir en portaveu municipal, el 2019 va ser escollida diputada provincial i aquest 2021 acaba de ser nomenada secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, dins del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, dirigit per Teresa Jordà. Es tracta d’Anna Barnadas (Olot, 1969), una biòloga dedicada a la docència que en els darrers anys ha tingut una carrera ascendent dins d’ERC. El nou nomenament l’obligarà a abandonar la Diputació, on durant aquest mandat ha estat diputada de Medi Ambient, i el seu lloc serà ocupat per l’alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat.

Gràcies per la confiança @TeresaJorda Amb molta il·lusió i amb el compromís d'avançar en la transició ecològica! https://t.co/k2kYuKUfxs — Anna Barnadas ♻️ (@abarnadas) 1 de junio de 2021

Davant seu, Barnadas es trobarà amb diversos reptes mediambientals -entre altres, la lluita contra el canvi climàtic i la delicada qüestió de la implantació de nous parcs d’energies renovables- i amb un sector, el de les entitats ecologistes, que ja s’ha queixat públicament perquè Medi Ambient no té una conselleria pròpia. Per tant, se li gira feina. D’ella en dependran les direccions generals de Medi Natural i Polítiques Ambientals, la de Qualitat Ambiental, la d’Energia, a més de l’Institut Català de l’Energia, l’Agència Catalana de l’Aigua, i l’Agència de Residus de Catalunya.

Biòloga i professora

Aquells que coneixen Barnadas, tanmateix, destaquen tant la seva passió pel medi ambient com la seva gran capacitat de treball. És llicenciada en Ciències - especialitat Biologia- per la UAB i té un màster en Gestió Ambiental en l’àmbit municipal. Ha estat professora de secundària i de cicles formatius de grau superior i del Grau de Ciències Ambientals de la UNED. Va entrar com a regidora de l’Ajuntament d’Olot a les eleccions de 2015, i dos anys més tard, la renúncia de Pere Gómez com a portaveu i regidor d’ERC a la capital garrotxina la van impulsar com a nova portaveu i candidata a les municipals de 2019. Va aconseguir consolidar els cinc regidors que els republicans ja tenien a Olot (tot i la majoria absoluta de Junts) i això li va valer ser escollida com a diputada provincial per ERC.

El pacte de govern entre els republicans i Junts a l’ens provincial li va donar l’oportunitat de convertir-se en la diputada responsable de Medi Ambient a la Diputació, des d’on ha impulsat diverses iniciatives. Precisament, fa poques setmanes va presentar un mapa elaborat per la Diputació que estableix quins sòls són els més indicats per a establir-hi parcs fotovoltaics. De fet, durant la presentació, va assenyalar que es tractava d’una eina que volien fer arribar a la Generalitat per tal que la pogués tenir en compte. Ara, serà ella mateixa qui haurà de decidir si es tira endavant un mapa d’aquestes característiques a nivell català per tal d’intentar acabar amb les queixes que estan sorgint arreu del territori pels projectes de parcs eòlics i fotovoltaics.