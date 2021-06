L’Ajuntament d’Olot ha iniciat aquest mes de maig una campanya informativa sota l’eslògan «Acció=Recció» per fer un pas endavant en la defensa del medi ambient i en la lluita contra l’incivisme. Concretament té la voluntat de potenciar el reciclatge, la recollida selectiva i erradicar l’abandonament de trastos i andròmines a la via pública. Tanmateix contemplen sancions diverses per aquelles persones que siguin incíviques, alhora que defensa la necessitat d’apostar cap a un model de ciutat i societat més «responsable, respectuosa i en defensa del medi ambient».

Aquesta nova campanya arriba després de la incorporació de quatre agents cíviques que treballen per informar la població del compliment de la normativa, com la de residus. La nova acció a més posa èmfasi en l’abandonament de voluminosos o l’abocament de deixalles fora dels contenidors i dona continuïtat a l’«Així sí, així no», que el consistori ha realitzat al llarg dels darrers anys.

Segons recull l’Ordenança de Recollida de Residus, deixar restes o deixalles a un contenidor que no pertoca suposa una sanció de 300 euros; dipositar deixalles fora del contenidor o a terra són 400 euros, i abandonar mobles, electrodomèstic, trastos vells o altres residus voluminosos al carrer o en espais públics suposaria una multa de 600 euros. Des de principis del 2021 fins a l’actualitat, el 65% dels serveis de recollida d’andròmines van ser realitzats amb cita prèvia i es va registrar un 35% d’abandonaments.

La campanya «Acció=Reacció» preveu la col·locació de deu tòtems informatius a zones de contenidors de la ciutat. Amb tot, l’ajuntament apunta que seguint les tasques iniciades l’any passat, també s’estan revisant rutes i calendaris del servei de recollida per «incrementar l’eficiència» i s’han incrementat les tasques de vigilància i sanció per part de la Policia Local i les agents cíviques.