Planoles obrirà una escola bressol a partir del setembre en un espai de l’escola Núria Morer i Pi. Les obres d’adequació, que es faran a l’estiu, costaran 23.000 euros i la Generalitat subvencionarà una part del servei. Si bé de moment tenen dos infants inscrits pel curs vinent, preveuen incrementar la xifra properament amb nous naixements i especialment si aconsegueixen atraure més famílies. El principal escull és la falta d’habitatge. Des de l’Ajuntament estan en converses amb l’Estat per mobilitzar dotze apartaments a la collada de Tosses propietat de l’Estat per oferir-los com a lloguer social. I també han entrat en una prova pilot de la Generalitat per rehabilitar dues plantes d’una casa i revertir el despoblament rural.

Francesc Verdera, veí de Planoles, és un dels interessats en inscriure la seva filla a l’escola bressol. «Creiem que és important perquè fins ara les famílies han d’anar a Ribes i fer 7 km de carretera bastant dolenta (la Collada) i pujar i baixar cada dia», explica. De fet, van ser els mateixos pares que van fer la petició a l’Ajuntament per tenir escola bressol. Per Verdera, que gestiona un dels dos albergs del municipi i té dos fills més grans, creu que tenir una escola rural i ampliar serveis és molt positiu.

Una opinió que comparteix plenament l’alcalde, David Verge. «Si es vol avançar s’ha de començar; obrirem i esperem que vinguin més alumnes», afirma. Les obres de millora consistiran en canviar finestres, instal·lar un terra tou a dins de la sala –actualment utilitzada com a gimnàs- i arreglar el pati. Creu que «ara és el moment de fer-ho perquè hi ha molta demanda» per venir a viure a aquest poble del Ripollès.

Les xifres així ho confirmen. Des de la irrupció de la pandèmia, han rebut seixanta peticions de famílies interessades en traslladar-se a viure aquí. I d’aquestes, quaranta han rebut més informació i sis han vingut a fer una visita per veure les possibilitats que hi havia.«Molta gent vol marxar de la ciutat arran del confinament, però també per les possibilitats del teletreball que ha vingut per quedar-se», afirma. I un poble com Planoles resulta atractiu perquè té estació de tren, botigues, forn de pa, una escola rural amb 20 alumnes i el curs vinent també una escola bressol. A més a més, assegura que «de feina n’hi ha» a la comarca ara que el sector de la construcció i les reformes també s’ha reactivat. I pel que fa a les comunicacions, el juny vinent està previst que arribi la fibra òptica.

El problema, però, afegeix, és que totes aquestes expectatives «s’encallen» amb l’habitatge. I és que actualment no hi ha prou oferta per cobrir la demanda que tenen. Per això, durant aquest mandat estan estudiant com ampliar l’oferta d’habitatge a preus assequibles. Una via que porten negociant des de fa un anys és disposar dels 12 pisos que hi ha a la Collada que són propietat de l’Estat.