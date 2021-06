L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va aprovar aquest dimarts l’ús d’emergència de la vacuna anticovid de Sinovac, segona de fabricació xinesa que obté aquesta llum verda després que a principis de maig ho aconseguís la desenvolupada per Sinopharm.

Es tracta del sisè fabricant que aconsegueix entrar en la llista d’ús d’emergència, després que abans ho aconseguissin les vacunes de Pfizer (primera a fer-ho), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson i Sinopharm. L’antigen podrà ser utilitzat per al dispositiu internacional Covax de distribució de vacunes anticovid, sobretot en països desfavorits.

El comitè d’experts en vacunes de l’OMS va recomanar la vacuna, que requereix dues dosis a intervals d’entre dues i quatre setmanes per a persones de 18 anys o més. «El món necessita desesperadament nombroses vacunes anti-covid-19 per a fer front a les enormes desigualtats en tot el planeta», va declarar Mariangela Simao, subdirectora general de l’OMS encarregada de l’accés als medicamientos i als productes sanitaris. El 7 de maig, l’OMS va aprovar la bovina Sinopharm, fabricada a Pequín.

L’eficàcia de Sinovac per a prevenir els casos de covid-19 simptomàtics és del 57%, però té una eficàcia del 100% per a evitar casos greus i hospitalitzacions en les poblacions estudiades, segons l’OMS. La seva eficàcia en majors de 60 anys no s’ha estudiat.

Aquest sèrum, de tipus vacuna inactiva, «és fàcil d’emmagatzemar, la qual cosa fa que sigui fàcil de gestionar i que estigui especialment adaptat als països amb pocs recursos», va subratllar l’agència de l’ONU.

La vacuna Sinovac ja s’està utilitzant en 22 països i territoris, segons dades recaptades per l’AFP. A més de la Xina, s’està administrant a Tunísia, Xile, el Brasil, Indonèsia, Mèxic, Tailàndia i Turquia, entre altres països.