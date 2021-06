La millora de la situació epidemiològica de les darreres setmanes es reflecteix, clarament, en el nombre de morts i ingressats crítics per coronavirus. Prova d’això és que en un mes les dades de defuncions i pacients a l’UCI s’han reduït a la meitat a la Regió Sanitària de Girona. Al cap i a la fi, els dos registres van vinculats inevitablement i, per tant, com que els hospitals s’han anat buidant de pacients amb coronavirus, també han anat minvant les morts.

Concretament, respecte als ingressats crítics, fins ahir n’hi havia 26 i fa un mes, 50. Segons dades proporcionades per Salut, durant tot el mes d’abril i principis de maig el registre va anar experimentant alts i baixos tot i que no s’allunyava de la cinquantena. Malgrat tot, a partir de la segona quinzena de maig, la xifra s’ha anat estabilitzant a la baixa fins a tal punt que se situa per sota del llindar de 30.

Per altra banda, respecte al nombre de morts, durant el mes d’abril se’n van registrar 62 i durant el maig, 31. La xifra diària recent de defuncions més elevada es va produir el 8 de maig, quan se’n van notificar cinc. Des de llavors n’hi ha hagut una o dues diàries i hi ha hagut moltes jornades en què Salut no n’ha notificat cap, concretament disset dies. En canvi a l’abril només hi va haver tres dies en què no se’n va registrar cap.

Experts atribueixen aquesta millora a les vacunacions, tot i que també hi està influenciant el bon temps. De fet, fa un any els indicadors registraven millors dades que ara, tot i que tot just s’estava iniciant de desescalada d’un confinament molt sever. Una dada per a l’optimisme és que diumenge va ser el primer dia des del juliol que Catalunya no va registrar cap mort.

Augment d’indicadors

Respecte a les dades d’ahir, els indicadors de contagi van tornar a pujar després de dies a la baixa. Primerament, el risc de rebrot va créixer nou punts fins a 111, just quan estava a punt de baixar del llindar de 100. Seguidament, la velocitat de propagació del virus (Rt) va créixer vuit centèsimes fins a 0,85. Quant als contagis, Salut en va notificar 53, els mateixos que el dia anterior, i no es va registrar cap nova defunció. Els hospitalitzats van baixar però es van mantenir els crítics

Finalment, els indicadors de contagi també van pujar a Catalunya tot i que d’una manera menys brusca.