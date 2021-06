La Regió Sanitària de Girona ha assolit una fita important en el progrés de la vacunació: s’han superat els 300.000 vacunats de primeres dosis. Una dada destacada i que evidencia el bon ritme de vacunació actual és que una tercera part d’aquests vaccins s’han administrat el darrer mes. I sense anar més lluny, dues terceres parts d’aquestes s’han posat en els darrers dos mesos. De fet, a l’1 d’abril el nombre de vacunats amb una dosi encara no arribava als 100.000.

Respecte a les segones dosis, en dos mesos se n’han posat 100.000; fins a principis d’abril n’hi havia menys de 50.000 administrades.

La «velocitat de creuer» de la campanya que anticipaven experts i autoritats sanitàries pels volts de Setmana Santa és una realitat i, de moment, s’estan complint els terminis fixats. A més, des de fa menys d’una setmana, Salut ha iniciat la vacunació de segones dosis a treballadors de serveis essencials i sanitaris que no estan a primera línia. En pocs dies el percentatge d’immunitzats ha pujat de forma considerable. De fet, un de cada quatre professionals sanitaris o sociosanitaris que no estan a primera línia de la covid-19 ja estan immunitzats, així com el 17,3% de treballadors de serveis essencials.

Col·lectius més vacunats

Dels col·lectius més vacunats la darrera setmana, destaca la població de 50 a 59 anys, ja que més de la meitat de gironins ja ha rebut almenys una dosi. Per altra banda, el nombre de persones immunitzades de 70 a 79 anys ha augmentat un 20% i ha passat del 60% al 79,6%.

Els col·lectius més vulnerables, entre els quals hi ha les persones d’edat més avançada o dependents, ja tenen un percentatge molt elevat. Pràcticament tres quartes parts de la població de més de 60 anys ja té almenys una dosi. Destaquen els usuaris de residències i les persones de 80 anys i més, ja que superen el 90% de vacunats.

Fins a la darrera actualització, un 40,9% de la població de més de setze anys ja té una dosi, dada que es tradueix al 34,4% de la població general. Un de cada cinc gironins de més de setze anys ja té la pauta completa de vacunació i, per tant, ja està immunitzat.