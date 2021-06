En un curs molt complicat, tant per les restriccions per la pandèmia com per l’expedient d’Educació, finalment revertit, que pretenia cessar la directora, el CFA Girona-Escola d’Adults ha acabat amb «un total de 927 alumnes, que no són pocs», en els diferents programes que s’ofereixen a les instal·lacions de la travessia de la Creu: Alfabetització, Llengües (català i castellà), Idiomes (francès i anglès), Graduat en ESO, Accessos (tant a grau superior com a la universitat) i Informàtica.

De cara al proper curs, el període de preinscripcions és del 21 al 29 de juny, i a partir del proper 14 de juny es faran les sessions informatives per explicar el procediment d’inscripció i el funcionament dels diferents estudis (cal fer reserva de plaça trucant al telèfon de l’escola 972228820). La majoria de preinscripcions es faran telemàticament omplint un formulari digital disponible a www.cfagirona.cat.